Иран предупредил Кима: Трамп может передумать еще по пути домой

Мохаммад Нобахт (фото - twitter.com/UNESCAP)

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Речь идет о ядерной сделке Вашингтона с КНДР. Не так давно президент США решил в одностороннем порядке выйти из аналогичного соглашения с Ираном

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Иранские власти предостерегли северокорейского лидера Ким Чен Ына: не стоит доверять соглашениям с американским президентом Дональдом Трампом, который "может отказаться от сделки по денуклеаризации в считанные часы после ее подписания". Об этом заявил спикер МИД Ирана Мохаммад Нобахт, пишет агентство Reuters.

В Тегеране приводят в пример свой опыт "сотрудничества" с Вашингтоном: за месяц до саммита КНДР-США хозяин Белого дома решил в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки - без учета мнений других стран-подписантов.

"Мы не знаем, с какой личностью (имеется ввиду Трамп, - ред.) договаривается северокорейский лидер. Неясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как долетит домой. Этот человек не представляет американский народ, и на следующих выборах люди дистанцируются от него", - сказал представитель МИД Ирана.

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12 июня 2018 года Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

LIGA.net собрала реакцию соцсетей на историческую встречу, а также выпустила материал "Встреча Трамп-Ким: о чем договорились и что дальше".