Иран пригрозил США: Перекроете нам экспорт нефти - ответим

Тегеран ответит "симметричными" контрмерами, если США попытаются заблокировать экспорт иранской нефти. Как пишет Reuters, об этом заявил спикер МИД страны Бахрам Кассеми, реагируя на сообщения о том, что Вашингтон пытается надавить на страны, импортирующие нефтепродукты из Ирана.
"Если Америка хочет сделать серьезный шаг в этом направлении, она встретит реакцию и равнозначные меры от Ирана", - заявил представитель внешнеполитического министерства страны.
В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал тамошнего президента Хассана Рухани, который ранее заявил, что Иран перекроет вывоз нефтепродкутов из Персидского залива, если ему будут мешать экспортировать "черное золото".
В последние дни отношения Ирана и США снова ухудшились на фоне перепалок руководства стран в Twitter. Рухани обвинил президента США Дональда Трампа в подрывной деятельности в Иране и заявил, что тот "играет с огнем", на что Трамп предостерег: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".
Спикер иранского парламента назвал заявление Трампа "словами того, кто создает проблемы", а иранский глава МИД Джавад Зариф сказал, что "не впечатлен: ранее мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы".
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Иран может столкнуться с восстановлением санкций США после того, как в мае Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.