Иран признал, что координирует военные действия в Сирии с Кремлем

Бомбардировки жилых кварталов в Сирии (фото - syriahr.com)

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Заявление сделал в Москве высокопоставленный чиновник из аппарата аятоллы Хаменеи

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Высокопоставленный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил в пятницу, 13 июля, что официальный Тегеран координирует свое военное присутствие в Сирии с Москвой и Дамаском. Об этом сообщило агентство Голос Америки.

Али Акбар Велаяти сделал такое заявление на пресс-конференции в российской столице, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Иран вывести войска из южной части Сирии, близ границы с Израилем.

Советник аятоллы добавил, что американские санкции против Ирана могут привести к повышению мировых цен на нефть, что "нанесет ущерб потребителям".

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Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что РФ, которая принимает непосредственное участие в сирийской войне на стороне войск диктатора Башара Асада, не станет мешать действиям Израиля в этой стране.