Иран соблюдает ядерное соглашение 2015 года – МАГАТЭ

Флаг МАГАТЭ (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Однако Тегеран препятствует так называемым инспекциям "дополнительного доступа"

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Иран сохранил свою ядерную программу в рамках основных ограничений, наложенных соглашением 2015 года, несмотря на выход из него США. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), распространенном 24 мая, передает Радио Свобода.

В первом таком докладе с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, МАГАТЭ заявило, что Иран соблюдает ограничения на уровне, на котором он может обогащать уран, сохраняет запас обогащенного урана и соблюдает соглашение по другим параметрам.

МАГАТЭ сообщило, что запасы обогащенного урана Ирана остались в пределах 300 килограммов, установленных по соглашению, в соответствии с которым Тегеран ограничил свою ядерную деятельность в обмен на освобождение от санкций.

Однако МАГАТЭ упрекает Иран за то, что он препятствует так называемым инспекциям "дополнительного доступа" в соответствии с Дополнительным протоколом МАГАТЭ, который Иран должен исполнять в соответствии с соглашением.

Напомним, 8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с представителями европейских стран, подписавших ядерное соглашение, провалятся.