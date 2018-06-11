Иран советует КНДР не терять бдительность на переговорах с США

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

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Тегеран напомнил Пхеньяну о том, как Вашингтон поступил в вопросе ядерной сделки

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Министерство иностранных дел Ирана приветствовало усилия по разрешению кризиса на Корейском полуострове, однако посоветовало Пхеньяну быть бдительными в переговорах с США. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Бахрам Кассеми, передает Fars News.

Кассеми напомнил, что США подписали ядерную сделку с Ираном в 2015 году, однако в прошлом месяце президент Дональд Трамп от нее отказался.

"Мы пессимистично оцениваем действия американской администрации и не можем быть уверены, что поведение США изменится", - подчеркнул представитель МИД Ирана.

При этом Кассеми заверил, что Иран является сторонником мирных переговоров.

Саммит американского президента и лидера Северной Кореи запланирован на 12 июня в Сингапуре. Основное внимание на встрече будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.