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05.06.2018, 17:22

Иран уведомил МАГАТЭ о намерениях обогащать уран

Иран уведомил МАГАТЭ о намерениях обогащать уран - Фото
флаг Ирана

В стране готовы открыть центр для производства новых центрифуг

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Тегеран поставил в известность ядерное агентстве ООН, что начал процесс увеличения возможностей для обогащения урана в случае, которое начнет в случае разрыва соглашения 2015 года. Председатель ядерного агентства Ирана Али Акбар Салехи заявил, что письмо об этом решении передали Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) 5 июня, передает Радио Свобода.

"Если условия позволят, возможно, завтра вечером на обогатительном предприятии в Натанзе мы объявим об открытии центра для производства новых центрифуг", - сказал Салехи.

Чиновник отметил, что такие действия соответствуют указаниям верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

8 мая Трамп сообщил о разрыве ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций против Тегерана. Иранские власти назвали незаконным решение Трампа и заявили о готовности возобновить ядерные работы, если переговоры с европейскими странами провалятся.

24 мая аятолла Али Хаменеи выдвинул требования, необходимые, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерного соглашения. Иран хочет, чтобы ЕС в резолюции осудил политику США, Европа должна гарантировать продажу иранской нефти, проведение бизнес-транзакций с Ираном, невмешательство во внутреннюю политику и противостояние антииранским санкциям.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, документ предусматривает ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер.

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Теги: ядерная сделка с Ираном, Иран, обогащение урана, МАГАТЭ
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