Иран выдвинул ЕС требования для сохранения ядерной сделки

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Тегеран отметил, что у него нет конфликта с Европой, но доверия тоже нет

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул требования, необходимые, чтобы Тегеран продолжал придерживаться ядерного соглашения. Он написал их в Twitter.

Иран хочет, чтобы ЕС в резолюции осудил политику США, также Европа должна гарантировать полную продажу иранской нефти и проведение бизнес-транзакций с Ираном.

Хаменеи отметил, что у Ирана нет конфликта с Британией, Францией или Германией, но Тегеран им не доверяет.

Среди требований также гарантированное невмешательство во внутреннюю политику и противостояние санкциям против Ирана.

В ЕС ранее заявили, что альтернативы ядерной сделке нет.

21 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США намерены ввести самые мощные за все время экономические санкции против Ирана, но готовы ослабить ограничения и восстановить отношения, если Тегеран согласится на большие изменения.

Он установил 12 условий для того, чтобы Соединенные Штаты согласились на новую ядерную сделку с Тегераном.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не имеют права принимать решения вместо Тегерана по его политическому курсу и ядерной стратегии.