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25.06.2018, 16:59

Испания отказалась принять судно с 224 мигрантами на борту

Испания отказалась принять судно с 224 мигрантами на борту - Фото
Фото: twitter.com/MV_LIFELINE

Италия и Мальта тоже не стали принимать мигрантов

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Испания отказалась пустить в свои порты судно немецкой благотворительной организации Lifeline, на борту которого находятся 224 спасенных в море мигранта. Об этом сообщил в понедельник, 25 июня, министр развития страны Хосе Луис Абалос, передает Deutsche Welle.

По его словам, страна хотела бы показать пример гуманизма так же, как и в случае с судном Aquarius. "Однако стать спасательной организацией на море для всей Европы - это совсем иное", - подчеркнул Абалос.

Ранее мэр Барселоны Ада Колау предложила использовать городской порт в качестве "надежной пристани" для беженцев. "Да, у нас есть порты - Барселона, Валенсия, Пальма. Но Испания не может в одиночку нести ответственность", - прокомментировал предложение Колау министр развития Хосе Луис Абалос.

Немецкие активисты спасли 224 беженца в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не согласилась пустить судно Lifeline в свои порты. Сейчас оно находится в территориальных водах Мальты.

Итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини утверждает, что береговая охрана Италии и Ливии просили спасателей не вмешиваться в ситуацию, а ливийские власти намеревались сами разобраться с происходящим. Он выразил сомнения в правильности действий спасателей. Те, по мнению Сальвини, "рискуют жизнью мигрантов на лодках, не слушают итальянские и ливийские власти и вмешиваются, чтобы погрузить на борт это ценное количество людей - это человеческое мясо".

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Ранее Италия и Мальта отказались принять спасательное судно Aquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла испанская Валенсия.

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Теги: мигранты, судно с мигрантами, судно Lifeline, испания
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