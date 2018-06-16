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16.06.2018, 10:09

Италия и Франция предложили создать приюты для беженцев вне ЕС

Италия и Франция предложили создать приюты для беженцев вне ЕС - Фото
Фото: скриншот видео

Такие центры помогут ускорить процесс идентификации мигрантов и обработку документов на получение убежища

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили создать возможности для обработки заявлений на получение убежища в странах, откуда беженцы пытаются добраться Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы должны создать европейские центры в странах происхождения беженцев", - заявил Конте после рабочего обеда с Макрона. 

Итальянский премьер считает, что такие центры помогут ускорить процесс идентификации мигрантов и обработку документов на получение убежища.

Макрон поддержал эту идею и призвал страны ЕС проявить солидарность с Италией, через которую проходит наибольший поток мигрантов.

На днях между Римом и Парижем произошел спор из-за того, что Италия отказалась принимать судно Aquarius с несколькими сотнями мигрантов на борту. Макрон назвал это решение"циничным и безответственным", что вызвало недовольство нового правительства Италии и даже угрозы отменить встречу Конте с Макрона. Однако французский лидер в телефонном разговоре с Конте заверил, что не хотел оскорбить итальянцев.

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Теги: эмманюэль макрон, Джузеппе Конте, беженцы, мигранты
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