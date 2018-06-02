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02.06.2018, 09:34

Италия намерена депортировать из страны 500 тысяч мигрантов

Италия намерена депортировать из страны 500 тысяч мигрантов - Фото
Фото: Getty Images

Новый министр внутренних дел хочет выслать всех, кто приехал в Италию "создавать беспорядок и рассчитывает, что о нем будут заботиться"

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Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов. Это было одним из его предвыборных обещаний, сообщает The Guardian.

Сальвини сказал, что Италия будет "вручать билет в один конец" тем, кто приехал в страну создавать беспорядок. 

"Отправить их домой - будет нашим главным приоритетом", - сказал министр. 

Сальвини также хотел бы переформатировать центры приема мигрантов в центры содержания под стражей и сократить расходы на депортацию.

Сейчас в Италии действуют правила, согласно которым мигранта при депортации самолетом должны сопровождать двое итальянских агентов и это обходится около трех тысяч евро на мигранта. Таким образом депортация полумиллиона человек может обойтись в 1,5 млрд евро. 



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Теги: италия, депортация, нелегальные мигранты
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