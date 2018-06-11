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11.06.2018, 07:00

Италия намерена закрыть морские порты для суден с беженцами

Италия намерена закрыть морские порты для суден с беженцами - Фото
Фото: Getty Images

Новый министр Сальвини после отказа Мальты принять у себя судно с мигрантами заявил, что закроет итальянские порты

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Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини грозиться закрыть морские порты для спасательных судов с беженцами. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету La Repubblica.

Сальвини призвал Мальту дать доступ в порт Валетты спасательному судну организации SOS Méditerranée, на борту которого 629 мигрантов. Иначе Сальвини заявил, что закроет итальянские порты. Мальта отказала, аргументировав это тем, что не имеет отношения к спасательной операции. 

"Мальта никого не впускает, Франция разворачивает людей на своей границе, Испания защищает свои границы с использованием оружия. С сегодняшнего дня и Италия скажет "нет" торговле людьми и нелегальной миграции", - написал Сальвини в Facebook.

Министр Сальвини намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов. 

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Теги: мигранты, италия, морские порты, закрыть порты
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