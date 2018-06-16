Италия не пустит в свои порты еще два корабля с мигрантами

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Глава МВД страны заявил, что Италия не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции

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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в портах страны двух кораблей с мигрантами на борту, которые, как ожидается, скоро придут со стороны Ливии. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

"Пока Aquarius направляется в Испанию, два других судна, принадлежащих к нидерландским неправительственным организациям, отчалили от берегов Ливии в ожидании "человеческого груза" - после того как от него откажутся контрабандисты людей", - заявил Сальвини.

Глава МВД Италии добавил, что Италия больше не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции, кораблям придется искать другие порты.

Один из кораблей, Lifeline, в ночь на 16 июня спас в море 118 мигрантов, в том числе новорожденного ребенка.

Напомним, 629 человек, включая беременных женщин и детей, были спасены 9 июня кораблем Aquarius, который принадлежит французской неправительственной организации и действует совместно с немецким центром SOS Mediterranee.

Италия и Мальта отказались принимать судно, поэтому корабль долгое время находился между Мальтой и Сицилией, ожидая безопасный порт.

В итоге премьер Испании Педро Санчес распорядился принять корабль в порту Валенсии, объяснив свое решение гуманитарными соображениями.