Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.06.2018, 15:40

Италия не пустит в свои порты еще два корабля с мигрантами

Италия не пустит в свои порты еще два корабля с мигрантами - Фото
Фото: flickr.com/photos/129436103@N05

Глава МВД страны заявил, что Италия не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции

Реклама
Реклама

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не допустит приема в портах страны двух кораблей с мигрантами на борту, которые, как ожидается, скоро придут со стороны Ливии. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

"Пока Aquarius направляется в Испанию, два других судна, принадлежащих к нидерландским неправительственным организациям, отчалили от берегов Ливии в ожидании "человеческого груза" - после того как от него откажутся контрабандисты людей", - заявил Сальвини.

Глава МВД Италии добавил, что Италия больше не хочет быть звеном бизнеса подпольной миграции, кораблям придется искать другие порты.

Один из кораблей, Lifeline, в ночь на 16 июня спас в море 118 мигрантов, в том числе новорожденного ребенка.

Напомним, 629 человек, включая беременных женщин и детей, были спасены 9 июня кораблем Aquarius, который принадлежит французской неправительственной организации и действует совместно с немецким центром SOS Mediterranee.

Италия и Мальта отказались принимать судно, поэтому корабль долгое время находился между Мальтой и Сицилией, ожидая безопасный порт.

В итоге премьер Испании Педро Санчес распорядился принять корабль в порту Валенсии, объяснив свое решение гуманитарными соображениями.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: италия, мигранты, средиземное море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Пора паковать чемоданы": глава МВД Италии предупредил мигрантов
Мир "Пора паковать чемоданы": глава МВД Италии предупредил мигрантов
В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Мир В Средиземном море за выходные спасли более тысячи мигрантов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 