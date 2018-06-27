Италия: Санкции против РФ не должны продлеваться автоматически

Джузеппе Конте (фото - Getty Images)

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Такое заявление перед поездкой на саммит европейских лидеров в Брюсселе сделал глава итальянского правительства Джузеппе Конте

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Секторальные санкции против РФ, которые Евросоюз ввел за российскую оккупацию Крыма и войну в Донбассе, не должны возобновляться автоматически. Такое заявление сделал сегодня, 27 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет агентство Голос Америки.

28-29 июня в Брюсселе состоится саммит евролидеров, где, как ожидается, до конца января 2019 года будут продлены санкции ЕС против России.

"Мы подтвердим принцип, в соответствии с которым не должно быть ничего автоматического в вопросе продления санкций", – анонсировал свое заявление на будущей встрече в столице ЕС Конте.

Об этом он сказал в парламенте Италии, изложив позицию ныне прокремлевского официального Рима по различным вопросам перед визитом в Брюссель.

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Итальянский глава прокремлевского правительства ранее заявлял, что хочет вернуть Россию в G8 и отменить санкции против нее, но при этом также подписался под очередным продлением на встрече "Большой семерки" в Канаде.