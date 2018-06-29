Италия заблокировала совместное заявление участников саммита ЕС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Участники саммита в Брюсселе не согласовали заявление по торговой и оборонной политике Евросоюза

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Италия заблокировала соглашение саммита Евросоюза до тех пор, пока не будет решен вопрос о миграции. Об этом сообщает Reuters.

Лидеры ЕС должны были подписать несколько частей итогового документа, включая части по торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности. Председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер должны были провести пресс-конференцию, но ее перенесли. Как пояснил источник, Туск и Юнкер отменили встречу с журналистами из-за того, что соглашение саммита не подписана.

"Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговые заявления саммита в полном объеме, поэтому никакие итоговые документы пока не приняты", - сообщил представитель Туска.

Как передает Deutsche Welle, Италия вместе с Испанией, Мальтой, Нидерландами и Францией согласовали черновой вариант соглашения участников саммита по миграционной политике ЕС.

Ранее новый итальянский премьер-министр Джузеппе Конте отметил, что страны Евросоюза неоднократно выражали солидарность с позицией Италии по вопросу миграции. Рим ожидает "действий, которые последуют за словами", подчеркнул Конте.

Напомним, встреча глав государств ЕС проходит в Брюсселе 28-29 июня.