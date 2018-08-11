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11.08.2018, 10:14

Из аэропорта Сиэтла сотрудник авиакомпании угнал самолет

Из аэропорта Сиэтла сотрудник авиакомпании угнал самолет - Фото
Фото: The New York Times

29-летний сотрудник поднял самолет в воздух, на борту не было пассажиров или членов экипажа

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В международном аэропорту Сиэтл-Такома сотрудник авиакомпании похитил самолет. Об этом сообщает The New York Times

Мужчина поднял самолет в воздух и воздушное судно разбилось в 50 км от аэропорта на глазах у пассажиров.  

Как установили в полиции, 29-летний мужчина действовал в одиночку. Предположительно, он сделал это с целью суицида.

Больше никого не было на борту самолета. На земле также никто не пострадал. 

9 августа в Стамбуле, в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения.

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Теги: США, самолет, угон, Сиэттл
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