Из аэропорта Сиэтла сотрудник авиакомпании угнал самолет

Фото: The New York Times

commenthover

29-летний сотрудник поднял самолет в воздух, на борту не было пассажиров или членов экипажа

Реклама

Реклама

В международном аэропорту Сиэтл-Такома сотрудник авиакомпании похитил самолет. Об этом сообщает The New York Times.

Мужчина поднял самолет в воздух и воздушное судно разбилось в 50 км от аэропорта на глазах у пассажиров.

Как установили в полиции, 29-летний мужчина действовал в одиночку. Предположительно, он сделал это с целью суицида.

Больше никого не было на борту самолета. На земле также никто не пострадал.

9 августа в Стамбуле, в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения.