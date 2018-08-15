Из глаза британки достали линзу, о которой она не знала 28 лет

Фото: sciencealert.com

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Женщина обратилась к врачу только после образования опухоли

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В Бритнаии 42-летняя женищина обратилась в клинику с опухолью на глазу, в которой медики выявили в тканях века контактную линзу. Об этом рассказывается в статье журнала BMJ Case Reports.

Согласно сообщению, опухоль у британки появилась за шесть месяцев до обращения к врачам.

Сначала врачи провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в 6 мм. Когда во время операции кисту надрезали, то внутри обнаружили жесткую контактную линзу, сказано в статье. При ее удалении возникли осложнения, потому что ее структура стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.

Фото: sciencealert.com

Также сказано, что пациентка не знала, как линза попала в ткани века, поскольку давно отказалась от их использования.

Ее мать рассказала, что в возрасте 14 лет девушка носила линзы и играла в бадминтон, тогда же волан угодил ей в левый глаз. Линза после удара пропала. Вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение.

В 2016 году компания Samsung запатентовала контактные линзы со встроенной камерой.