Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 15:28

Из глаза британки достали линзу, о которой она не знала 28 лет

Из глаза британки достали линзу, о которой она не знала 28 лет - Фото
Фото: sciencealert.com

Женщина обратилась к врачу только после образования опухоли

Реклама
Реклама

В Бритнаии 42-летняя женищина обратилась в клинику с опухолью на глазу, в которой медики выявили в тканях века контактную линзу. Об этом рассказывается в статье журнала BMJ Case Reports.

Согласно сообщению, опухоль у британки появилась за шесть месяцев до обращения к врачам.

Сначала врачи провели сканирование с помощью МРТ и обнаружили образование величиной в 6 мм. Когда во время операции кисту надрезали, то внутри обнаружили жесткую контактную линзу, сказано в статье. При ее удалении возникли осложнения, потому что ее структура стала хрупкой и врачи боялись оставить внутри осколки.

 

Фото: sciencealert.com

Также сказано, что пациентка не знала, как линза попала в ткани века, поскольку давно отказалась от их использования.

Ее мать рассказала, что в возрасте 14 лет девушка носила линзы и играла в бадминтон, тогда же волан угодил ей в левый глаз. Линза после удара пропала. Вероятно, она сместилась и застряла в веке на 28 лет. Родственники заметили в то время небольшой отек вокруг глаза, но он быстро прошел, поэтому они не придали этому значение. 

В 2016 году компания Samsung запатентовала контактные линзы со встроенной камерой. 

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: медики, хирурги, врачи, зрение, контактные линзы, линза, контактная линза, киста
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Крушение моста в Генуе: власти раскрыли подробности трагедии
Мир Крушение моста в Генуе: власти раскрыли подробности трагедии
Украинке запретили въезд в ЕС из-за акций протеста ее мужа
Мир Украинке запретили въезд в ЕС из-за акций протеста ее мужа
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 