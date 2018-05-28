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28.05.2018, 11:26

Из России вместе с семьей уехал миллиардер Борис Минц - росСМИ

Из России вместе с семьей уехал миллиардер Борис Минц - росСМИ - Фото
Борис Минц (скриншот видео)

По данным Ведомостей, Минц и его трое сыновей с семьями переехали в Великобританию

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Российский миллиардер, владелец международной компании прямых инвестиций O1 Group Борис Минц вместе с тремя сыновьями переехал в Великобританию. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание Ведомости.

СМИ ссылается на федерального чиновника и близкого знакомого Минца.

"Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать", – объясняет один из собеседников Ведомостей. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

Представители O1 Group от комментариев отказались.

Минц входит в сотню богатейших людей России. По данным Forbes , его состояние оценивается в $1,3 млрд. 

Он попал в так называемый Кремлевский доклад Минфина США - список приближенных президента России Владимира Путина, против которых могут быть введены санкции.

В девяностые годы он был начальником управления президента России по вопросам местного самоуправления, затем много летсостоял в партии Союз правых сил. Основной актив Минца - компания O1 Properties (владеет бизнес-центрами в Москве) - может быть продан в течение нескольких месяцев и, скорее всего достанется компании, которую связывают с ГК Регион и Роснефтью, пишет Радио Свобода

Продажа активов связана с тем, что Минц не смог договориться с несколькими банками о реструктуризации кредитов - 01 Group была должна Московскому кредитному банку 25 млрд рублей.

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Теги: борис минц, российский миллиардер, O1 Group
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