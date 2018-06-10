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10.06.2018, 17:28

Из Сингапура выслали двоих арестованных журналистов

Представители СМИ Южной Кореи незаконно ворвались в резиденцию посла КНДР

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Из Сингапура депортировали двух южнокорейских журналистов, которые накануне незаконно ворвались в резиденцию посла КНДР. Об этом сообщает Associated Press

"Я думаю, что в любой стране плохая идея ворваться в резиденцию посла. В Сингапуре нет ничего особенного. Дело закрыто. Их попросили уехать", - сказал министр внутренних дел Касивисванатан Шанмугам. 

Согласно сообщению, представители СМИ были арестованы в пятницу, 8 июня, поскольку не были аккредитованы в Сингапуре. 

Также сказано, что Национальная телерадиокомпания Korean Broadcasting System News, в которой работают депортированные журналисты, в эфире извинилась за инцидент.

8 июня в Сингапуре задержали австралийкого двойника Ким Чен Ына. 

Исторический саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом состоится 12 июня.

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Теги: кндр, северная корея, депортация, сингапур
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