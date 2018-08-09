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09.08.2018, 16:55

Из-за потепления в ионосфере Земли появилась гигантская дыра

Из-за потепления в ионосфере Земли появилась гигантская дыра - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Специалисты изучают причины и последствия возникновения дыры

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Американские ученые обнаружили гигантскую дыру в ионосфере Земли. Она появилась вследствие недавнего потепления стратосферы, сообщает Phys.org.

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили новое последствие потепления. Дыра в ионосфере Земли вызывала беспокойство ученых. Она возникла из-за повышения температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли. Причиной потепления стала специфическая форма колебательного движения в тропосфере. При стратосферном потеплении циркумполярный вихрь разрушается и координация теплого и холодного воздуха нарушается.

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Ученые изучают дыру в ионосфере Земли и ее воздействие на планету. Это уже не первая возникшая в ионосфере аномалия.

Ранее климатологи предупредили о необратимом глобальном потеплении на Земле. Специалисты считают, что даже парижское соглашение может оказаться неэффективным в борьбе за нормализацию температуры на планете.

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Теги: земля, ученые, глобальное потепление, ионосфера, стратосфера, дыра в ионосфере
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