Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 22:38

Из-за россиянина госпитализировали 7 работников аэропорта Тбилиси

Из-за россиянина госпитализировали 7 работников аэропорта Тбилиси - Фото
Аэропорт Тбилиси (фото - how.travel)

Гражданин РФ разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество

Реклама
Реклама

Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество. Об этом сообщают грузинские СМИ.  Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина РФ Дмитрия Б.

"Следствие установило, что Дмитрий Б. 2 июля 2018 года в офисе касс одной из авиакомпаний, расположенном в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные СМИ уточняют, инцидент произошел в кассе российской авиакомпании Аэрофлот 2 июля. В этот же день были госпитализированы 4 технических сотрудника. Спустя двое суток в больницу доставили еще троих сотрудников. 

По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.

30 июня 2018 года в квартире по Магглтон-роуд в Эймсбери (это недалеко от Солсбери) обнаружили мужчину и женщину примерно 40-летнего возраста: оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у пары передозировка кокаином или героином. Правоохранители сейчас считают, что они контактировали с "неизвестным веществом".

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Грузия, тбилиси, отравление
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Протесты в Тбилиси: полиция стянула дополнительные силы
Мир Протесты в Тбилиси: полиция стянула дополнительные силы
Акции протестов в Тбилиси: требуют отставки премьера и главы МВД
Мир Акции протестов в Тбилиси: требуют отставки премьера и главы МВД
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 