Из-за россиянина госпитализировали 7 работников аэропорта Тбилиси

Аэропорт Тбилиси (фото - how.travel)

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Гражданин РФ разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество

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Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество. Об этом сообщают грузинские СМИ. Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина РФ Дмитрия Б.

"Следствие установило, что Дмитрий Б. 2 июля 2018 года в офисе касс одной из авиакомпаний, расположенном в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество", - говорится в сообщении.

Кроме того, местные СМИ уточняют, инцидент произошел в кассе российской авиакомпании Аэрофлот 2 июля. В этот же день были госпитализированы 4 технических сотрудника. Спустя двое суток в больницу доставили еще троих сотрудников.

По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.

30 июня 2018 года в квартире по Магглтон-роуд в Эймсбери (это недалеко от Солсбери) обнаружили мужчину и женщину примерно 40-летнего возраста: оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у пары передозировка кокаином или героином. Правоохранители сейчас считают, что они контактировали с "неизвестным веществом".