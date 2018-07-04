Из-за россиянина госпитализировали 7 работников аэропорта Тбилиси

Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси были госпитализированы после того, как россиянин разлил неизвестное вещество. Об этом сообщают грузинские СМИ. Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании гражданина РФ Дмитрия Б.
"Следствие установило, что Дмитрий Б. 2 июля 2018 года в офисе касс одной из авиакомпаний, расположенном в зале ожидания Тбилисского международного аэропорта, разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество", - говорится в сообщении.
Кроме того, местные СМИ уточняют, инцидент произошел в кассе российской авиакомпании Аэрофлот 2 июля. В этот же день были госпитализированы 4 технических сотрудника. Спустя двое суток в больницу доставили еще троих сотрудников.
По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.
Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.
30 июня 2018 года в квартире по Магглтон-роуд в Эймсбери (это недалеко от Солсбери) обнаружили мужчину и женщину примерно 40-летнего возраста: оба были без сознания. Поначалу оперативники подумали, что у пары передозировка кокаином или героином. Правоохранители сейчас считают, что они контактировали с "неизвестным веществом".