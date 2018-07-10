Из-за угрозы теракта в Нидерландах эвакуировали самолет Ryanair

Фото: nos.nl

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На борту была обнаружена записка о том, "как сделать бомбу"

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В аэропорту Эйндховена эвакуировали пассажиров самолета компании Ryanair после обнаружения на борту записки со схемой, как сделать бомбу. Об этом сообщает национальное издание NOS.

Согласно сообщению, борт должен был вылететь около 20:00 вечером 9 июля из Нидерландов в Эдинбург (Шотландия).

Отмечается, что самолет обследовали со служебными собаками.

Взрывчатка не была обнаружена.

Аэропорт не закрывали, но другие рейсы задержали на несколько часов.

Также сказано, что пассажирка, которая нашла записку, сообщила, что это было похоже на шутку, но в бумаге было схематическое изображение, как сделать бомбу.

Никто из пассажиров при эвакуации не пострадал.

14 июня в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, которые были эвакуированы.