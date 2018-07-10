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10.07.2018, 12:43

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще двух детей

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще двух детей - Фото
Фото: gettyimages.com

В пещере остаются двое мальчиков и их футбольный тренер

обновлено
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На севере Таиланда из затопленной пещеры спасли девятого и десятого мальчика из детской футбольной команды, которая вместе с тренером оказалась в западне под землей. Об этом сообщает канал CNN.

Их сразу же осмотрели медики.

Теперь в пещере остаются двое мальчиков с тренером.

Читайте также: Спасение детей из пещеры в Таиланде: что нового на утро 10 июля

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. В начале спасательной операции погиб бывший ныряльщик ВМС Таиланда.

По состоянию на вечер 9 июля на поверхность подняли восемь подростков.

Спасатели в Таиланде пока не будут использовать мини-субмарину, которую американский инженер Илон Маск специально разработал и привез для спасения детей.

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Теги: операция, таиланд, затопленная пещера
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