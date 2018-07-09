Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.07.2018, 13:55

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли пятого мальчика

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли пятого мальчика - Фото
Фото: Channel News Asia

На спасение подростка ушло больше пяти часов, а в пещере еще остаются восемь человек

Реклама
Реклама

Из затопленной пещеры в Таиланде дайверы спасли пятого мальчика. Это подтвердили власти страны, передает The Independent.

Сегодня начался второй этап спасательной операции. Мальчика удалось спасти спустя пять-шесть часов после ее начала.

Во время первого этапа операции удалось поднять из пещеры четверых подростков. Первыми спасли наиболее ослабевших детей: ныряльщики надели на них кислородные маски и держали привязанными около себя, пока выбирались на свет. 

Сегодня ночью в Таиланде снова пошел дождь, из-за чего может подняться уровень воды и это усложнит работу.

В пещере остаются еще семеро мальчиков и их тренер. Они находятся там уже 17 дней. Спасатели прогнозируют, что смогут закончить операцию и поднять всех людей на поверхность на три-четыре дня. 

Читайте также: Илон Маск придумал, как спасти детей из пещеры в Таиланде: видео

23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спасли, мальчик, таиланд, пещера
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Наносил разметку и погиб: под Киевом машина наехала на рабочих
Происшествия Наносил разметку и погиб: под Киевом машина наехала на рабочих
Спасение детей из затопленной пещеры: ночью снова шел дождь
Мир Спасение детей из затопленной пещеры: ночью снова шел дождь
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 