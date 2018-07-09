Из затопленной пещеры в Таиланде спасли пятого мальчика

Фото: Channel News Asia

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На спасение подростка ушло больше пяти часов, а в пещере еще остаются восемь человек

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Из затопленной пещеры в Таиланде дайверы спасли пятого мальчика. Это подтвердили власти страны, передает The Independent.

Сегодня начался второй этап спасательной операции. Мальчика удалось спасти спустя пять-шесть часов после ее начала.

Во время первого этапа операции удалось поднять из пещеры четверых подростков. Первыми спасли наиболее ослабевших детей: ныряльщики надели на них кислородные маски и держали привязанными около себя, пока выбирались на свет.

Сегодня ночью в Таиланде снова пошел дождь, из-за чего может подняться уровень воды и это усложнит работу.

В пещере остаются еще семеро мальчиков и их тренер. Они находятся там уже 17 дней. Спасатели прогнозируют, что смогут закончить операцию и поднять всех людей на поверхность на три-четыре дня.

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23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.