Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 13:39

Издатель NYT: Подстрекательский язык Трампа может привести к беде

Издатель NYT: Подстрекательский язык Трампа может привести к беде - Фото
Артур Сульцбергер (фото - Todd Heisler / New York Times)

Издатель одной из крупнейших газет США заявил президенту, что его слова "подвергают угрозе жизни журналистов" и "подрывают демократические идеалы"

Реклама
Реклама

Издатель американской газеты The New York Times Артур Сульцбергер предупредил в личной беседе президента США Дональда Трампа о том, что его резкие твиты с нападками в адрес прессы могут закончиться беспорядками и даже убийствами журналистов. Об этом он заявил после того, как хозяин Белого дома стал называть часть СМИ своими "ненавистниками", пишет NYT.

У президента США особо негативное отношение к газетам New York Times и Washington Post, а также каналу CNN. Сульцбергер отметил, что встреча состоялась 20 июля, но он не сообщал о ней по договоренности с Белым домом, и заговорил только после того, как о ней написал Трамп.

"Я прямо сказал президенту, что считаю - по моему мнению, тот язык, который он использует, не просто сеет рознь, а становится все более опасным. Я сказал ему, что хотя фраза "фейковые новости" (которую Трамп часто использует при критике СМИ, - ред.) неверна и вредоносна, меня гораздо больше беспокоит то, что он называет журналистов "врагами народа", - цитирует издателя газета.

Сульцбергер добавил, что "предупредил президента о том, что его подстрекательский язык способствует росту числа угроз журналистам и может привести к насилию".

Читайте также: "Лицемеры": Трамп ответил СМИ на критику его мягкости к Путину

Издатель отметил, что принял приглашение Белого дома, чтобы выразить тамошнему хозяину неприятие его "сильно беспокоящей антижурналистской риторикой".

Трамп написал в Twitter, что провел в Белом доме "очень хорошую и интересную встречу с Сульцбергером, во время которой обсудили вопрос о большом количестве фейковых новостей, распространяемых прессой, и то, как фейковые новости переросли в выражение "враги народа". Печально!"

Читайте также: Мир по Дональду Трампу: как он выглядит и почему не работает

После визита представителя прессы Трамп разразился серией критических твитов, обвинил СМИ в "непатриотичности" и заявил, что "90% освещения в СМИ работы моей администрации происходит в негативном ключе".

37-летний Сульцбергер является издателем NYT с 1 января.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, сми, свобода слова, цензура, new york times, критика, артур сульцбергер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трехходовка Дональда Трампа: Тактика внешнеполитического давления
Мнение Трехходовка Дональда Трампа: Тактика внешнеполитического давления
Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов
Мир Трамп обвинил Мюллера в конфликте интересов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 