Издатель NYT: Подстрекательский язык Трампа может привести к беде

Артур Сульцбергер (фото - Todd Heisler / New York Times)

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Издатель одной из крупнейших газет США заявил президенту, что его слова "подвергают угрозе жизни журналистов" и "подрывают демократические идеалы"

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Издатель американской газеты The New York Times Артур Сульцбергер предупредил в личной беседе президента США Дональда Трампа о том, что его резкие твиты с нападками в адрес прессы могут закончиться беспорядками и даже убийствами журналистов. Об этом он заявил после того, как хозяин Белого дома стал называть часть СМИ своими "ненавистниками", пишет NYT.

У президента США особо негативное отношение к газетам New York Times и Washington Post, а также каналу CNN. Сульцбергер отметил, что встреча состоялась 20 июля, но он не сообщал о ней по договоренности с Белым домом, и заговорил только после того, как о ней написал Трамп.

"Я прямо сказал президенту, что считаю - по моему мнению, тот язык, который он использует, не просто сеет рознь, а становится все более опасным. Я сказал ему, что хотя фраза "фейковые новости" (которую Трамп часто использует при критике СМИ, - ред.) неверна и вредоносна, меня гораздо больше беспокоит то, что он называет журналистов "врагами народа", - цитирует издателя газета.

Сульцбергер добавил, что "предупредил президента о том, что его подстрекательский язык способствует росту числа угроз журналистам и может привести к насилию".

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Издатель отметил, что принял приглашение Белого дома, чтобы выразить тамошнему хозяину неприятие его "сильно беспокоящей антижурналистской риторикой".

Трамп написал в Twitter, что провел в Белом доме "очень хорошую и интересную встречу с Сульцбергером, во время которой обсудили вопрос о большом количестве фейковых новостей, распространяемых прессой, и то, как фейковые новости переросли в выражение "враги народа". Печально!"

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После визита представителя прессы Трамп разразился серией критических твитов, обвинил СМИ в "непатриотичности" и заявил, что "90% освещения в СМИ работы моей администрации происходит в негативном ключе".

37-летний Сульцбергер является издателем NYT с 1 января.