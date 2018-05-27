Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на нарушение границы

Фото: twitter.com/IDFSpokesperson

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В страну проникли четверо нарушителей

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Авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль.

В мае в ходе столкновений в Секторе Газа погибли 52 палестинца. Белый дом заявил, что ответственность за насилие в регионе несет палестинское исламистское движение ХАМАС.

Соединенные Штаты заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось провести независимое расследование насилия с многочисленными жертвами на границе между Израилем и Газой.