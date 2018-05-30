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30.05.2018, 05:37

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в Секторе Газа

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в Секторе Газа - Фото
Скриншот видео

Под удар попали 25 военных объектов ХАМАС, среди которых цеха по производству оружия

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Израиль провел очередную серию атак по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Об этом собщила армия обороны Израиля.

Под удары истребителей попали 25 военных объектов, среди которых цех по производству ракет, военно-морское вооружение, учебные объекты и объекты по производству боеприпасов. 

Израиль уже начал строительство морского барьера в районе пляжа Зиким, чтобы остановить проникновение боевиков ХАМАС из сектора Газа.

27 мая авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре.

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Теги: Израиль, сектор газа, хамас, атака
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