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05.08.2018, 23:14

Израиль показал ход строительства морской стены

Израиль показал ход строительства морской стены - Фото
Фото: Twitter/Авигдор Либерман

Морской барьер лишит ХАМАС стратегической возможности пробираться на территорию Израиля морем

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Министерство обороны Израиля интенсивно возводит морские заградительные сооружения на границе с сектором Газа. Видео опубликовал глава ведомства Авигдор Либерман.

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

По словам Либермана, барьер лишит ХАМАС стратегической возможности пробираться на территорию Израиля морем, "в развитие которой вложил огромные средства". 

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Возведение трехуровневого барьера началось в мае и должно завершиться к концу года. 

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Теги: Израиль, сектор газа, хамас, министр обороны Израиля, Авигдор Либерман, морской барьер, морская стена, министерство обороны израиля
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