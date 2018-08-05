Израиль показал ход строительства морской стены

Фото: Twitter/Авигдор Либерман

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Морской барьер лишит ХАМАС стратегической возможности пробираться на территорию Израиля морем

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Министерство обороны Израиля интенсивно возводит морские заградительные сооружения на границе с сектором Газа. Видео опубликовал глава ведомства Авигдор Либерман.

אנחנו ממשיכים בעבודות אינטסיביות להקמת המכשול היבשתי והימי סביב עזה. חמאס מאבד כל יום מהיכולות שלו לפגוע בישראל. נמשיך להגן על אזרחי ישראל כשצריך בעוצמה וכשצריך בחוכמה. pic.twitter.com/9fqasZiJLB — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 5 серпня 2018 р.

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

По словам Либермана, барьер лишит ХАМАС стратегической возможности пробираться на территорию Израиля морем, "в развитие которой вложил огромные средства".

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Возведение трехуровневого барьера началось в мае и должно завершиться к концу года.