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23.06.2018, 10:50

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека – AP

Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека – AP - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Израиль уменьшил присутствие в этом органе ООН в качестве наблюдателя, следуя примеру своего ключевого союзника - США

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Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека спустя несколько дней после того, как из него вышли Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Associated Press.

По словам дипломатов, израильтяне "уменьшили" присутствие в совете, чтобы сравнять позиции их и США, которые обвинили этот орган ООН в "предвзятом отношении" к Израилю.

На данный момент Израиль не является одним из 47 государств – членов СПЧ ООН, а имеет там статус наблюдателя. Израильские дипломаты не участвуют в заседаниях совета с четверга, 21 июня.

В то же время отмечается, что такой шаг Тель-Авива не является окончательным и его позиция может меняться изо дня в день. Израильский МИД от комментариев по этому поводу отказался.

Напряженные отношения Израиля и СПЧ ООН имеют долгую историю. Как утверждает израильская сторона, совет предвзято относится к стране, игнорируя при этом нарушения прав человека в других государствах. В СПЧ в свою очередь обвиняют Израиль в ущемлении прав палестинцев.

20 июня 2018 года США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека, назвав эту структуру "лицемерной и предвзятой", в частности из-за ее якобы антиизраильской политики.

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Теги: Совет ООН по правам человека, ООН, Израиль, права человека, израиль в оон
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