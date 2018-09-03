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03.09.2018, 17:35

Израильское радио извинилось за музыку Вагнера в эфире

Израильское радио извинилось за музыку Вагнера в эфире - Фото
Фото: gettyimages.com

Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции

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Общественная телерадиокомпания Израиля извинилась перед слушателями за то, что в эфире радио прозвучала музыка Рихарда Вагнера, который, как считается, был ярым антисемитом. Об этом сообщает ВВС.

В пятничном эфире израильского радио прозвучал отрывок из оперы Вагнера "Гибель богов".

В заявлении вещателя говорится, что редактор ошибся в своем «художественном выборе», и впредь Вагнера не будет в эфире.

Как известно, немецкий композитор является автором брошюры под названием "Иудаизм в музыке", в которой он утверждал, что евреи "неспособны к художественному выражению".

Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции.

Вместе с тем, некоторые израильтяне считают, что следует отделять личность Вагнера от его произведений.

Большинство жителей Германии убеждено, что на востоке страны правый радикализм является большей проблемой, чем на западе. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.

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Теги: Израиль, радио, антисемитизм, рихард вагнер
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