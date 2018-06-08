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08.06.2018, 07:34

Извержение вулкана в Гватемале: число жертв возросло до 109

Извержение вулкана в Гватемале: число жертв возросло до 109 - Фото
Фото: twitter.com/ajplus

Прокуратура Гватемалы возбудила уголовное дело

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Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109. Около 200 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прокуратура Гватемалы возбудила уголовное дело. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Извержение вулкана Фуэго началось 4 июня. Сильные дожди во время извержения, которое длилось более 16 часов, привели к загрязнению водоемов. 

Фото: twitter.com/ajplus

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Почти 200 человек пропали без вести. Была проведена общая эвакуация граничащих с вулканом поселков. Эвакуация касалась остававшихся в районах жителей, спасателей, медиков и журналистов.

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Теги: жертвы, извержение вулкана, вулкан, гватемала, вулкан фуэго
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