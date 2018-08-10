Жара в КНДР уничтожает урожаи, стране грозит голод - эксперты

Фото: pixabay

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25 млн населения и без того страдают от недоедания, и эта ситуация может значительно ухудшиться, говорится в заявлении гуманитарной органиазции

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Аномальная жара, которая установилась на Корейском полуострове, приводит к гибели урожая риса, кукурузы и других культур в полях, и может стать причиной "катастрофических последствий" для населения КНДР. Об этом предупредила пресс-служба Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, пишет Reuters.

Крупнейшая в мире сеть помощи в случае стихийных бедствий предупредила о риске "полномасштабного кризиса продовольственной безопасности" в этой изолированной стране. Тревожная ситуация, пишут в организации, усугубляется международными санкциями.

На большей части Северной Кореи с начала июля не было никаких осадков. Температура по всей стране установилась далеко за 30*С, повышаясь до 39 градусов по Цельсию.

Дождь синоптики обещают не ранее середины августа.

"Это пока еще не классифицируется как засуха, но рис, кукуруза и другие культуры уже увядают на полях. Мы не можем и не должны допустить, чтобы ситуация стала полномасштабным кризисом", - сказал программный менеджер организации в Пхеньяне Джозеф Муямбуит.

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Федерация оказывает помощь северокорейскому Красному кресту в поддержке почти 14 тысяч наиболее уязвимых людей из групп риска. Уже развернуты группы реагирования на чрезвычайные ситуации и 20 водяных насосов для орошения полей в наиболее пострадавших районах.

Голод в КНДР в середине 1990-х годов унес жизни до трех миллионов человек.