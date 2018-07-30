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30.07.2018, 08:52

Жених и 12 гостей погибли в ДТП в день свадьбы во Вьетнаме

Жених и 12 гостей погибли в ДТП в день свадьбы во Вьетнаме - Фото
Скриншот из видеозаписи

Водитель грузовика, с которым столкнулся заполненный людьми микроавтобус, получил лишь легкие травмы

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Сегодня, 30 июля, тринадцать человек погибли и четверо получили повреждения после того, как микроавтобус с женихом и гостями в лобовом столкновении влетел в фуру в центральной части Вьетнама. Об это со ссылкой на местные власти пишет Reuters.

Как сообщило агентство, автобус рано утром ехал на свадьбу из провинции Куангчи к дому невесты в провинцию Биньдинь.

Десять человек умерли на месте, трое других, включая жениха, скончались по пути в госпиталь.

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Как уточняет агентство, ДТП во Вьетнаме - явление нередкое из-за слабого контроля за дорожным движением, плохих дорог и низкой культуры вождения. В Юго-Восточной Азии в 2017 году погибли на дорогах более 8200 человек.

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Теги: дтп, авария, жертвы, свадьба, вьетнам
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