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26.06.2018, 21:56

Женщина в США застрелила мужчину, пытавшегося напасть на ее дочь

Женщина в США застрелила мужчину, пытавшегося напасть на ее дочь - Фото
пистолет

Новозеландец преодолел более 13 000 км после того, как девушка перестала разговаривать с ним в интернете

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Мужчина из Новой Зеландии прилетел в американский штат Вирджиния и был застрелен после попытки проникнуть в дом девочки-подростка, с которой он общался в интернете. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

25-летнего Троя Джорджа Скиннера застрелила мама девочки после того, как он разбил камнем стеклянную входную дверь.

Шериф Джеймс Агнью сказал, что мужчина был вооружен ножом, клейкой лентой и перцовым аэрозолем.

По его словам, он преодолел более 13 000 км после того, как девушка перестала разговаривать с ним в интернете.

«Это не было случайно, это было нечто запланированное», - сказал шериф Агнью.

«Его сюда не приглашали, его здесь не ожидали, ему в прошлом говорили, что дочь больше не хочет общаться с ним», - сказал Агнью, добавив, что новозеландец общался с девушкой через Discord, приложение для геймеров.

Полицейский рассказал, что Скиннер постучал в дверь, но женщина не открыла ему. После этого он стал кричать, что проделал длинный путь, схватил кирпич и разбил стеклянную входную дверь.

Мать девушки предупредила злоумышленника, что у нее есть пистолет, затем подождала, пока он попытается просунуть руку сквозь разбитое стекло, чтобы попытаться разблокировать дверь, и несколько раз выстрелила. Одна из пуль попала мужчине в шею.

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Теги: США, интернет, нападение, новая зеландия, подросток
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