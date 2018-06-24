Женщинам в Саудовской Аравии разрешили садиться за руль

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Вступил в силу указ короля Саудовской Аравии, разрешающий женщинами садиться за руль

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Решение короля Саудовской Аравии, согласно которому женщины получили право управлять автомобилем, вступило в силу. Об этом пишет Reuters.

До этого Саудовская Аравия была единственным государством в мире, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

С апреля 2018 года Саудовская Аравия начала выдавать туристические визы. Королевство планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 г.

До этого Саудовская Аравия выдавала только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине. Также королевство начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.