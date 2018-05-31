Жест для Индии: США переименовали Тихоокеанское командование

Фото: pacom.mil

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Символическое переименование командования в Индо-Тихоокеанское вряд ли порадует геополитического противника США в азиатском регионе - Китай

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На фоне напряженных отношений с Китаем Соединенные Штаты официально переименовали Тихоокеанское командование (PACOM) в Индо-Тихоокеанское. Об этом на торжественной церемонии на Гавайях объявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, говорится в сообщении пресс-службы командования.

По словам американского министра обороны, переименование - это "знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов", а также свидетельство того, что Вашингтон теперь уделяет больше внимания западному направлению.

Во время церемонии адмирал Филип Дэвидсон сменил на посту командующего PACOM адмирала Гарри Гарриса. Последнему в Белом доме предложили должность посла США в Южной Корее.

По мнению аналитиков, такой символический шаг Вашингтона может привести к дальнейшему росту напряженности отношений с Пекином, который усиленно проводит милитаризацию акватории Южно-Китайского моря.

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Индо-Тихоокеанское командование - старейшее и наиболее обширное среди единых командований американской армии. Глава этого штаба отвечает за операции в регионе на площади около 260 млн кв. км (примерно 52% поверхности Земли) - от западного побережья США до западного побережья Индии, а также от Арктики до Антарктики. В зоне ответственности - около 375 тысяч гражданского и военного персонала.