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04.07.2018, 12:56

Жителей Дублина предупредили о "страшном сценарии" из-за засухи

Жителей Дублина предупредили о "страшном сценарии" из-за засухи - Фото
Фото: LIGA.net

Директор местной водоснабжающей компании Джерри Грант заявил, что если осенью не будет осадков, то страну ждет "страшный сценарий".

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Из-за засухи в большей части столицы Ирландии Дублина 2 июля вступил в силу запрет на полив газонов, садов и наполнения бассейнов. Об этом сообщает The Irish Times.

По данным СМИ, в случае продолжения жары этот запрет до конца недели распространится и на другие районы.

В водоснабжающей компании Ирландии отметили, что в ближайшие дни следить за сообщениями о чрезмерном использовании воды.

"Мы не хотим привлекать людей в суд, но нам придется пересмотреть это в случае постоянного нарушения порядка в сочетании с отказом заплатить штраф (125 евро, - ред.) на месте", - говорится в заявлении компании.

Уровень потребления воды в большинстве районов Дублина на прошлой неделе достиг рекордных 615 млн литров в день. После введения ограничения потребления снизилось до 575 млн литров в день. Эти показатели все равно выше ожидаемого потребления - около 565 млн литров в день.

В некоторых частях Ирландии уже 15 дней не было дождя, а температура в июне достигала +32 градусов.

Директор водоснабжающей компании Джерри Грант заявил, что если осенью не будет осадков, то страну ждет "страшный сценарий".

23 марта 2018 года в Дублине загорелись несколько этажей гостиницы Metro Hotel.

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Теги: вода, засуха, дублин
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