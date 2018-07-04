Жителей Дублина предупредили о "страшном сценарии" из-за засухи

Из-за засухи в большей части столицы Ирландии Дублина 2 июля вступил в силу запрет на полив газонов, садов и наполнения бассейнов. Об этом сообщает The Irish Times.
По данным СМИ, в случае продолжения жары этот запрет до конца недели распространится и на другие районы.
В водоснабжающей компании Ирландии отметили, что в ближайшие дни следить за сообщениями о чрезмерном использовании воды.
"Мы не хотим привлекать людей в суд, но нам придется пересмотреть это в случае постоянного нарушения порядка в сочетании с отказом заплатить штраф (125 евро, - ред.) на месте", - говорится в заявлении компании.
Уровень потребления воды в большинстве районов Дублина на прошлой неделе достиг рекордных 615 млн литров в день. После введения ограничения потребления снизилось до 575 млн литров в день. Эти показатели все равно выше ожидаемого потребления - около 565 млн литров в день.
В некоторых частях Ирландии уже 15 дней не было дождя, а температура в июне достигала +32 градусов.
Директор водоснабжающей компании Джерри Грант заявил, что если осенью не будет осадков, то страну ждет "страшный сценарий".
23 марта 2018 года в Дублине загорелись несколько этажей гостиницы Metro Hotel.