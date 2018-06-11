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11.06.2018, 12:12

Жители Страны Басков живой цепью в 200 км требовали независимости

Жители Страны Басков живой цепью в 200 км требовали независимости - Фото
Фото: politica.elpais.com

Многие жители Страны Басков считают, что население должно иметь право провести референдум по вопросу своих будущих отношений с Мадридом

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Десятки тысяч жителей Страны Басков - автономного региона на севере Испании - выстроились живой цепью длиной 202 км с призывом большей автономии. Об этом сообщает Би-би-си.

Цепь протянулась от городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере Испании до Витории, столицы Страны Басков, где находится ее парламент.

Регион обладает более высокой степенью самоуправления, чем Каталония, которая активно добивается независимости от Мадрида.

В последние годы в Стране Басков поддержка идеи независимости несколько ослабла. Тем не менее, многие считают, что население должно иметь право провести референдум по вопросу своих будущих отношений с Мадридом.

В мае сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna - "Страна Басков и свобода"), боровшаяся за независимость Страны Басков, официально объявила о роспуске. Это произошло почти через 50 лет после гибели первой жертвы в этом конфликте.

Участников воскресной акции попросили написать свои пожелания на шейных платках, которые послужили звеньями живой цепи. Некоторые участники несли символы поддержки сепаратистов-каталонцев.

Баскский регион обладает большей автономией, чем любой другой из 16 регионов Испании. У него собственная полиция, система образования, язык, а также особые финансовые отношениями с Мадридом. В отличие от Каталонии, где отделение поддерживают около 50% населения, в Стране Басков в настоящее время к независимости, согласно опросам, стремятся лишь 15-17% жителей.

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Теги: независимость, акция, Страна Басков
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