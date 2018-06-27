В Италии обещают обеспечить полчаса бесплатного интернета

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно

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Правительство Италии пообещало обеспечить каждого гражданина страны 30 минутами бесплатного интернет-соединения. Об этом заявил вице-премьер Италии, министр труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, сообщает La Repubblica.

"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина", - сказал Ди Майо.

Речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно.

По словам министра, предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".

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