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Боты:
05.09.2018, 07:16

Жителям каких стран не хватает физической активности - ВОЗ

Жителям каких стран не хватает физической активности - ВОЗ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37% взрослого населения

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В странах с высоким доходом населения растет число жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности на работе и в свободное время, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни. Об этом свидетельствует опубликованное во вторник, в британском медицинском журнале The Lancet исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет DW.

Проведен анализ с привлечением определенных групп населения в 168 странах мира в период с 2001 по 2016 годы. 

Число участников соцопросов достигало почти 2 млн человек.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада. На другом полюсе расположились Океания, Восточная и Юго-восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары. 

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37% взрослого населения. В Германии этот показатель, к примеру, составил, 42%. 

Среди стран восточной Европы положительно отличилась Молдова (всего 11,5%), а отрицательно - Сербия  (39,5%).

В министерстве здравоохранения рассказали, как преодолеть самые распространенные отговорки от тренировок.

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Теги: ВОЗ, физнагрузки, страны
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