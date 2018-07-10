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10.07.2018, 22:36

Жителям Солсбери и Эймсбери сказали, как защититься от отравлений

Жителям Солсбери и Эймсбери сказали, как защититься от отравлений - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Не трогать ничего подозрительного

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После смерти отравленной Новичком 44-летней Дон Стерджесс правительство Великобритании предупредило граждан о рисках контактов с незнакомыми предметами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Предупреждение касается жителей городов Солсбери и Эймсбери и их окрестностей, заявила представитель министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании Салли Дэйвис.

Речь идет о емкостях, в которых может находиться жидкость или гель - сосудах, шприцах, иголках, косметике или подобных предметах из металла, пластика или стекла.

При этом угроза для населения остается низкой, отметила Дэйвис.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дон Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 8 июля Стерджесс скончалась. Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

9 июля министр обороны Британии обвинил РФ в смерти британки от Новичка.

10 июля 45-летний Чарли Роули пришел в сознание в результате небольшого, но значимого улучшения.

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Теги: Солсбери, эймсбери, новичок
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