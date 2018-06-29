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29.06.2018, 19:23

Журнал Rolling Stone назвал лучшие песни XXI века

Журнал Rolling Stone назвал лучшие песни XXI века - Фото
Бейонсе (фото - facebook.com/pg/beyonce)

Редакция обратилась к музыкантам, продюсерам, критикам и экспертам индустрии, попросив их составить свои писки "лучшей музыки" за последние 18 лет

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Американский журнал Rolling Stone составил топ-100 лучших песен с начала XXI века, он опубликован на сайте издания и появится в печатной версии в номере за июль.

Для его составления редакция обратилась к музыкантам, продюсерам, критикам и экспертам индустрии, попросив их составить свои собственные списки лучшей музыки за 18 лет с начала 2000-х годов. На основании этой информации они представили итоговую версию "лучших песен века".

Первое место в рейтинге досталось Бейонсе c песней Crazy in Love с альбома 2003 года Dangerously in Love.

На втором месте - композиция Paper Planes британской певицы M.I.A., а замыкает тройку лидеров Seven Nation Army группы The White Stripes.

В топ-10 также вошли композиции Hey Ya! рэп-дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джея Зи, Maps американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep британской певицы Адель, Royals новозеландской певицы Лорд и Last Nite группы The Strokes.

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Теги: Бейонсе, Rolling Stone, журнал Rolling Stone, лучшие песни, рейтинг
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