К акустической атаке посольства США на Кубе причастна РФ - NYT

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Вероятной причиной атаки названа попытка сорвать потепление отношений между США и Кубой

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Микроволновую атаку на дипломатов в посольстве США на Кубе могла организовать часть руководства страны, ориентирующаяся на связи с Россией. Об этом заявил нейрофизиолог Аллан Фрей, который консультировал американскую власть, пишет The New York Times.

Согласно сообщению, акустические атаки на сотрудников посольства США в Гаване были зафиксированы с конца 2016 года, подробный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года, и микроволновое излучение в нем не упоминалось.

Некоторые эксперты убеждены, что микроволновое излучение является наиболее правдоподобным объяснением симптомов, о которых заявляли пострадавшие.

Вероятной причиной атаки названа попытка сорвать потепление отношений между США и Кубой после исторического открытия американского посольства на территории страны.

По словам Фрея, который в 1960-х годах открыл акустическое воздействие микроволн, американские следователи обращались к нему по этому делу.

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2 сентября 2017 года США заявили, что 19 сотрудников правительства пострадали после акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе.