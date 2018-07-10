Кадровые назначения: в состав правительства Турции вошли женщины

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - facebook.com/RecepTayyipErdogan)

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В состав турецкого правительства вошли две женщины - министр труда, социального обслуживания и министр торговли

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового кабинета министров, в который вошли 16 человек. Об этом сообщает Anadolu.

Свои должности в составе нового правительства сохранили глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Главой министерства национальной обороны стал Хулуси Акар, который ранее занимал должность главы Генштаба ВС Турции.

В состав турецкого правительства вошли две женщины - министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Зюмрют Сельчук и министр торговли Рухсар Пекджан.

Первым в истории страны вице-президентом был назначен Фуат Октай, во времена парламентской республики этой должности не было.

Число министров в правительстве Турции сократилось с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

После досрочных выборов Турция перешла на президентскую форму правления.

9 июля 2018 года Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции.