"Как дела, Маню?": Макрон отчитал подростка за фамильярность

Эмманюэль Макрон отчитывает подростка (фото - скриншот видео)

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Президенту Франции не понравилось то, как молодой человек обратился к нему на публике

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отчитал подростка, который позволил себе фамильярно обратиться к лидеру государства на публике. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Макрона.

Курьез произошел 18 июня после торжественной церемонии на холме Мон-Валерьен недалеко от Парижа, сообщает RFI. Макрон поприветствовал собравшихся граждан, среди которых были школьники. Один из них, пожимая руку президенту, спросил у него: "Как дела, Маню?". Последний такой фамильярности не оценил.

"Нет, так не пойдет. Ты находишься на официальной церемонии, так что веди себя как положено. Ты можешь дурачиться, но сегодня играет "Марсельеза" и "Песня партизан". Так что называй меня "господин президент Республики" или "месье", договорились?" – строго ответил Макрон.

Также президент отметил, что для начала юноша "должен получить диплом и научиться полностью себя обеспечивать", прежде чем думать о каких-то "революциях".

Le respect, c’est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n’empêche pas d’avoir une conversation détendue – regardez jusqu’au bout. pic.twitter.com/CWtPDAALhK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 червня 2018 р.

Журналист Камилла Кроньер заявила, что встретилась с подростком после этого случая. По ее словам, молодой человек "чувствует себя подавленным", так как "над ним все смеются". Также юноша якобы опасается, что при поступлении в лицей "столкнется с предубеждением экзаменаторов".

В мае 2018 года ветеран полка Азов Олег Толмачов отказался пожать руку президенту Петру Порошенко во время вручения наград победителям соревнований Invictus Games.

Видео: YouTube