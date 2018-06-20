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20.06.2018, 11:09

"Как дела, Маню?": Макрон отчитал подростка за фамильярность

"Как дела, Маню?": Макрон отчитал подростка за фамильярность - Фото
Эмманюэль Макрон отчитывает подростка (фото - скриншот видео)

Президенту Франции не понравилось то, как молодой человек обратился к нему на публике

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отчитал подростка, который позволил себе фамильярно обратиться к лидеру государства на публике. Соответствующее видео опубликовано в Twitter Макрона.

Курьез произошел 18 июня после торжественной церемонии на холме Мон-Валерьен недалеко от Парижа, сообщает RFI. Макрон поприветствовал собравшихся граждан, среди которых были школьники. Один из них, пожимая руку президенту, спросил у него: "Как дела, Маню?". Последний такой фамильярности не оценил.

"Нет, так не пойдет. Ты находишься на официальной церемонии, так что веди себя как положено. Ты можешь дурачиться, но сегодня играет "Марсельеза" и "Песня партизан". Так что называй меня "господин президент Республики" или "месье", договорились?" – строго ответил Макрон.

Также президент отметил, что для начала юноша "должен получить диплом и научиться полностью себя обеспечивать", прежде чем думать о каких-то "революциях".

Журналист Камилла Кроньер заявила, что встретилась с подростком после этого случая. По ее словам, молодой человек "чувствует себя подавленным", так как "над ним все смеются". Также юноша якобы опасается, что при поступлении в лицей "столкнется с предубеждением экзаменаторов".

В мае 2018 года ветеран полка Азов Олег Толмачов отказался пожать руку президенту Петру Порошенко во время вручения наград победителям соревнований Invictus Games.

Видео: YouTube

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Теги: курьез, эмманюэль макрон, подросток, фамильярность, президент франции
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