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05.07.2018, 12:23

Как Дональда Трампа отговорили от войны в Южной Америке - АР

Как Дональда Трампа отговорили от войны в Южной Америке - АР - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Около года назад американский президент якобы спросил у своих советников - почему бы войскам США просто не вторгнуться в Венесуэлу

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В августе 2017 года в Белом доме на совещании обсуждали санкции против Венесуэлы, и ближе к его завершению президент США Дональд Трамп якобы спросил советников, "почему бы нам просто не вторгнуться" в эту страну. Такое предложение обескуражило присутствующих, утверждает источник агентства Associated Press из администрации США.

На встрече были тогдашние госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.

На эту тему в Овальном кабинете дискутировали около пяти минут. Макмастер попробовал объяснить президенту, что интервенция может принести негативные последствия и разрушить с трудом завоеванную с поддержку США среди латиноамериканских стран. 

Трамп не внял аргументам и остался при своем мнении, заявив, что "есть успешные случаи силовой дипломатии" вроде вторжения в Панаму и Гренаду в 1980-х.

Читайте мнение: Дойдет ли в Венесуэле до гражданской войны?

Год назад Трамп заявил, что "США не будут стоять, пока Венесуэла рушится", и пригрозил Мадуро введением экономических санкций. Также он сказал, что "в случае с Венесуэлой есть много возможностей, включая военную". Власти Венесуэлы назвали такой сценарий "актом безумия".

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В мае 2018 года действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран. По данным местного ЦИК, за него проголосовали 5,8 млн избирателей (почти 68%). Оппозиция назвала выборы "легитимацией диктатуры". Позднее Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США объявили, что не признают переизбрание Мадуро.

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Теги: дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, вторжение, интервенция
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