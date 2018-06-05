Как катастрофическое извержение Фуэго выглядит из космоса: фото

Фото: eltelegrafo.com.ec

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В центральноамериканской стране Гватемале на днях произошло сильнейшее за последние 40 лет извержение вулкана

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От извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли уже не менее 69 человек, а десятки людей получили ранения. Аэрокосмическое управление США показало, как выглядит это стихийное бедствие на фото из космоса.

Снимок ниже сделан американским метеорологическим спутником Suomi NPP программы NASA Earth Observing System с высоты 824 км над поверхностью планеты.

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На нем виден регион по состоянию на 13:00 по местному времени 3 июня - как раз тогда, когда пепел (коричневое пятно на фото) пробился через облака на высоту 15 км и стал виден из космоса. Позднее ветер снес его в восточном направлении на дистанцию 70 км.

В дополнение к золе, шлейф содержал невидимые для человеческого глаза газообразные компоненты, включая диоксид серы. Этот газ может раздражать носоглотку, а при совмещении с водяной взвесью в атмосфере формировать кислотные дожди.

Ливни во время извержения, которое длилось более 16 часов, привели к загрязнению водоемов.

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Карта показывает концентрацию диоксида серы в тропосфере на высоте 8 км по состоянию на 3 июня.

По данным вулканологов, после этого извержения зафиксирован наибольший уровень SO 2 в "спутниковой" истории Фуэго.

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Скорость течения лавы по склонам достигала 80 км/ч и более: потоки легко накрывали деревья, постройки и другие объекты на пути.