Как выглядит стыковка грузовика и МКС на высоте 400 км: таймлапс

Грузовик Cygnus над атоллом (фото - Ricky Arnold/Instagram)

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Космический корабль Cygnus "поймали" манипулятором с борта международной орбитальной станции на скорости около 7,6 км/с

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Американский астронавт NASA Ричард Арнольд показал таймлапс (ускоренную видеозапись) прибытия на Международную космическую станцию грузовика Cygnus, который доставил на орбиту 3268 кг грузов. Соответствующие записи он выложил у себя в Instagram.

Ракета с кораблем стартовала 21 мая с космодрома MARS в американском штате Виргиния, а стыковка с МКС произошла 24 мая.

Публикация от NASA Astronaut Ricky Arnold (@astro_ricky) 31 Май 2018 в 1:30 PDT



В таком положении он останется до 15 июля, после чего отойдет от станции в сторону от Земли и разместит 6 кубсатов на разных орбитах.

Публикация от NASA Astronaut Ricky Arnold (@astro_ricky) 1 Май 2018 в 12:47 PDT



На борт станции доставлено более тонны материалов для научных исследований, на сто килограммов больше - приборов для МКС, около 800 кг пищи и вещей для экипажа, 132 кг оборудования для космических "прогулок", центнер компьютерной техники, немногим более 80 кг установки NanoRacks с кубсатами, и примерно 13 кг аппаратуры для российского отсека.

Это девятый полет Cygnus по программе снабжения МКС.

Публикация от NASA Astronaut Ricky Arnold (@astro_ricky) 24 Май 2018 в 2:46 PDT







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В отличие корабля Dragon от SpaceX, конструкция Cygnus (как и всех остальных аналогов — российского Прогресса, китайского Тяньчжоу и японского HTV) не предусматривает возвращение на Землю, поэтому после отстыковки от МКС грузовик вместе с мусором уничтожают в атмосфере, а не его сгоревшие обломки топят в океане.