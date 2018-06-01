Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 09:05

Как выглядит стыковка грузовика и МКС на высоте 400 км: таймлапс

Как выглядит стыковка грузовика и МКС на высоте 400 км: таймлапс - Фото
Грузовик Cygnus над атоллом (фото - Ricky Arnold/Instagram)

Космический корабль Cygnus "поймали" манипулятором с борта международной орбитальной станции на скорости около 7,6 км/с

Реклама
Реклама

Американский астронавт NASA Ричард Арнольд показал таймлапс (ускоренную видеозапись) прибытия на Международную космическую станцию грузовика Cygnus, который доставил на орбиту 3268 кг грузов. Соответствующие записи он выложил у себя в Instagram.

Ракета с кораблем стартовала 21 мая с космодрома MARS в американском штате Виргиния, а стыковка с МКС произошла 24 мая.


В таком положении он останется до 15 июля, после чего отойдет от станции в сторону от Земли и разместит 6 кубсатов на разных орбитах.


На борт станции доставлено более тонны материалов для научных исследований, на сто килограммов больше - приборов для МКС, около 800 кг пищи и вещей для экипажа, 132 кг оборудования для космических "прогулок", центнер компьютерной техники, немногим более 80 кг установки NanoRacks с кубсатами, и примерно 13 кг аппаратуры для российского отсека.

Это девятый полет Cygnus по программе снабжения МКС.


Смотрите также: Земля запустила "Лебедя" в космос с грузом для станции: видео

В отличие корабля Dragon от SpaceX, конструкция Cygnus (как и всех остальных аналогов — российского Прогресса, китайского Тяньчжоу и японского HTV) не предусматривает возвращение на Землю, поэтому после отстыковки от МКС грузовик вместе с мусором уничтожают в атмосфере, а не его сгоревшие обломки топят в океане.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Cygnus, космос, видео, мкс, рикки арнольд, орбита
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Космоплан VSS Unity развил сверхзвуковую скорость: видео полета
Мир Космоплан VSS Unity развил сверхзвуковую скорость: видео полета
Миллиардер Джеймс Безос предложит NASA и ESA колонизировать Луну
Мир Миллиардер Джеймс Безос предложит NASA и ESA колонизировать Луну
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 