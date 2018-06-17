Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тыс: она "сломала" карьеру

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Бывшая подруга посылала от имени своего жениха несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии

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Молодой кларнетист Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"В 2014 году Дженнифер Ли втайне от Эрика послала от его имени несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии. Таким образом, она хотела предотвратить их разлуку. Эрик позднее узнал о её действиях и подал на неё в суд", - отмечается в сообщении.

Судья постановил, что ее действия представляют собой "возмутительное вмешательство в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анжелесе, составляла около 50 тысяч долларов в год.

Абрамовиц, который учился играть на кларнете с семи лет и получил немало престижных музыкальных наград, очень хотел получить место на курсе в консерватории, где преподает один из ведущих кларнетистов мира Иегуда Гилад.

В 2014 году Абрамовиц, которому было тогда 20 лет, прилетел в Лос-Анжелес к Гиладу и прошел прослушивание. После этому ему было направлено электронное письмо с извещением, что он принят на курс, но Эрик этого письма так и не получил.

Оно было перехвачено его подругой, которая в то время жила с ним в Монреале, где оба они учились в местной консерватории.

"Судья в Онтарио постановил, что Дженнифер Ли обязана возместить ущерб, нанесенный Эрику Абрамовицу, в размере 300 тысяч долларов и дополнительно выплатить еще 50 тысяч - "в знак отвращения, которое суд испытал по поводу ее действий" и за моральный ущерб, причиненный Эрику Абрамовицу, "у которого была украдена мечта человеком, которому он полностью доверял", - отмечается в сообщении.

Дженнифер Ли не присутствовала на суде и не представила никакой защиты. Она также не отозвалась на просьбы журналистов прокомментировать приговор.

Недавно Эрик Абрамовиц принял приглашение вступить в состав Торонтского симфонического оркестра.