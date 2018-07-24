Канадская разведка узнала, кто является "стрелком из Торонто"

Скриншот из видеозаписи

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Семья Фейсала Хусейна заявила, что у него с детства якобы были психические проблемы, которые не поправлялись ни лекарствами, ни терапией

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Стрелком в Торонто, убившим двух человек и ранившим еще 13, как считают правоохранители, является 29-летний житель Канады Фейсал Хусейн. Об этом стало известно из вчерашнего рапорта Специальной разведслужбы Онтарио.

Правоохранители по-прежнему не знают о мотивах преступника.

"После разговора детективов с родственникам погибшего и их представителем мы смогли подтвердить его личность. С учетом чрезвычайных обстоятельств этого трагического инцидента и общественного запроса, Служба раскрывает имя мужчины - это Фейсал Хусейн из Торонто”, - говорится в сообщении.

Семья Хусейна сообщила СВС, что Фейсал имел “серьезные психические проблемы”, посещал специальный клуб, где пытался совладать с депрессией и психозом.

“Мы даже представить не могли, что его уход станет таким разрушительным”, - говорится в обращении родных преступника.

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В ночь 23 июля на улице в центральном районе Торонто злоумышленник шел по улице, потом внезапно достал пистолет и открыл стрельбу. При этом были ранены 15 человек, двое из них позднее скончались - им было 18 и 10 лет. Нападавший хотел сбежать, но был убит в перестрелке с полицией. Следствие выясняет - его застрелили или он совершил самоубийство.