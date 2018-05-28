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28.05.2018, 02:39

Канцлер Австрии хочет отправить пограничников ЕС в Африку

Канцлер Австрии хочет отправить пограничников ЕС в Африку - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/Ліга.net)

Канцлер Курц считает, что остановить нелегельную миграцию по морю можна отправив в Африку пограничников Frontex

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Канцлер Австрии Себастьян Курц предлагает отправлять европейских пограничников службы Frontex в Африку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом Курц хочет остановить нелегальную миграцию в страны ЕС через Средиземное море.  

Канцлер считает, что нужно предоставить службе Frontex политический мандат для работы в третьих странах по согласованию с местными властями. Курц поддержал также идею увеличения численности Frontex до 10 тысяч, но не до 2027 года. 

"Это слишком поздно, это должно произойти намного быстрее, если мы хотим эфективно прекратить нелегальную миграцию", - подчеркнул канцлер. 

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Теги: пограничники, африка, канцлер Австрии, Frontex
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